Visite gratuite all'ambulatorio Auser di Borgomanero

Sanità

Venti medici in pensione a disposizione dei malati

A Borgomanero i medici in pensione curano gratuitamente. La storia dell'ambulatorio Auser è passata un po' in tutte le Tv nazionali. L’ambulatorio offre cure gratuite per indigenti e persone in difficoltà e rappresenta un punto di riferimento per molte famiglia, i medici in pensione (una ventina in tutto) sono coordinati da Sergio Cavallaro, nel solo 2017 sono state 1500 le visite effettuate. Diverse le troupe televisive che hanno raccontato la storia dell'ambulatorio: La7, Geo&Geo e RaiTre Piemonte.