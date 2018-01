Tar sospende concorso Asl Vercelli: a rischio decine di posti

Si rischia il caos

«Si informa che con ordinanza acquisita in data 16 gennaio 2018 il Tar Piemonte ha accolto la domanda cautelare del ricorrente ed ha sospeso gli atti impugnati fissando per la discussione del merito la pubblica udienza del 6 giugno 2018. In esecuzione di tale ordinanza l’Asl Vc non procederà ad ulteriori assunzioni. Le Aziende autorizzate all’utilizzo della graduatoria sono state tempestivamente informate».

Questo il comunicato apparso sul sito dell'Azienda sanitaria del Vercellese e della Valsesia. In altre parole, il Tar ha accolto il ricorso di uno dei concorrenti esclusi dalla graduatoria per un posto di Operatore socio sanitario, sospendendo gli atti, cioè di fatto lasciando in forse le assunzioni medesime, in attesa di ulteriore verifica. Il problema è che in quella graduatoria risultano 690 persone di cui oltre 180 hanno poi avuto una chiamata di lavoro da Vercelli e da altre Asl. Decine di questi già lavorano, ma ora vedono a rischio quanto conquistato con studio e fatica. Ci sono persone da tutta Italia coinvolte e cresce la protesta, alcuni avevano anche già lasciato il vecchio posto di lavoro ed ora sono molto preoccupati per il loro futuro, perché, comunque, bisognerà attendere mesi. Gli interessati ci hanno confermato la gravità della situazione creatasi Nei prossimi giorni ci sarà una specifica azione da parte di queste persone.