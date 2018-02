Superenalotto, giocata vincente a Pernate

Curiosità

La Dea Bendata si è fermata in Piemonte

La fortuna si ferma ancora in Piemonte grazie al SuperEnalotto: Jackpot solo sfiorato, ma grazie a un 5 centrata a Pernate, in provincia di Novara, una vincita ad oltre 17 mila euro. La schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella ricevitoria Bar Sport di Piazza Fratelli Bandiera 33. Nel frattempo il Jackpot vola sempre più in alto, ha raggiunto i 95,4 milioni di euro, il premio è al sesto posto nelle vincite più alte della storia del gioco. In Piemonte il 6 manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni di euro a Castellazzo Bormida.