Due casi di malaria in Piemonte

In Piemonte torna a fare parlare di sé la malaria. Al pronto soccorso di Chivasso si sono presentati due ragazzi di 18 e 14 anni, originari del Sudan, in Italia per fare visita al padre dopo molti anni senza vedersi. La notizia arriva a poca distanza dalla tragica morte di un imprenditore vicentino di 51 anni, deceduto molto probabilmente a causa della malaria mentre si trovava in Congo per lavoro. L’Asl che ha preso in carico i due ragazzi garantisce che non esiste rischio di contagio e ha attivato tutte le procedure del caso per curare i due giovani.