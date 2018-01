Borgosesia ha assegnato 50mila euro di contributi: ecco le associazioni premiate

Una settantina di sodalizi aiutati

Ecco a chi sono andati i contributi che l'amministrazione comunale di Borgosesia ha destinato alle associazioni della città. Si tratta di circa 50mila euro divisa fra una settantina di gruppi e sodalizi. Sono in larga parte cifre fra 250 e 1.500 euro, destinate a sostenere l'attività o l'organizzazione di manifestazioni, ma spicca anche il doppio finanziamento all'Orchestra di fiati cittadina per complessivi 18mila euro che riconosce sia l'attività musicale con la promozione di numerosi concerti durante l'anno sia la scuola per giovani allievi. Ecco qui l'elenco (non figurano comitato carnevale e gruppi rionali, Borgosesia calcio e Gs Valsesia basket, le cui posizioni vengono regolate attraverso altre convenzioni).

Passeportout attività agonistica disabili 1000

Enpa ordinario 500

Arcobaleno ordinario 1000

Atletica Valsesa sport giovanile 1500

Arcieri del Sesia ordinario 500

Soc. Sportiva Aranco campionato Csi 800

Siamo Speciali onlus conferenza 500

Ginnastica ritmica ordinario 250

Borgosesia Calcio memorial Buonanno 1000

Orchestra di fiati attività musicale 12000

Orchestra di fiati scuola di musica 6000

Fanfara alpina Foresto ordinario 500

Castello magico ordinario 500

Academy Vivi la danza saggio accademico 1000

Centro incontro Allegra soggiorno marino soci 1000

Circolo terrieri Vanzone mostra di pittura 500

Consorzio Valsesia Fera dal Borg 1000

Casa mamma e bambino ordinario 250

Unicef Valsesia affitto sede 250

Cantores Mundi ordinario 500

Pedale Valsesiano gara Borgosesia-Cellio 1000

Speed fire racing Rally Varallo-Borgosesia 1000

Ass. famiglie caduti dispersi ordinario 100

Centro studi Turcotti ordinario 100

Incontra la danza progetto avvicinamento danza 1000

Società pescatori sportivi ordinario 500

Unione ufficiali in congedo ordinario 100

Iron Gym ordinario 500

Asd Bettole calcio ordinario 1500

Società valsesiana di cultura studi e progetti sul Sociale 250

Ass. Terrieri caneto mantenimento beni frazionali 250

Igea – prevenzione e salute ordinario 500

Ass. Cori piemontesi Città che canta 250

Veloclub Valsesia ordinario 500

Circolo foto Borgosesia ordinario 500

Volere danzare partecipazione gratuita eventi 250

Asd mark fitness trofeo bodybuilding 250

Audax Plello ordinario 500

Valsesia team volley ordinario 1500

Comitato Tricolore ordinario 100

Libertas basket sport giovanile 2000

Compagnia del sorriso attività volontariato 250

Il Veliero attività teatrale 500

Alpini borgosesia raduno monte Tovo 1000

Agnona bocce ordinario 250

Artiglieri d'Italia manifestazione santa Barbara 100

Gruppo folkloristico ordinario 1500

Pedale Valsesiano Gran premio Città Borgosesia 1000

Banda musicale Plello ordinario 250

Borgosesia boxe ordinario 500

Circolo Anspi ordinario 500

New generation fight ordinario 250

Circuito Viola ordinario 1000

Soc, pesca sportiva Plello ordinario 250

compagnia teatrale Civetta ordinario 250

Pro scherma ordinario 250

Mensa amica sostegno attività volontariato 1000

Gsa Valsesia ordinario 250

Storici organi Piemonte ordinario 250

Amici museo Conti ordinario 500

gruppo scout Borgosesia ordinario 250

team Valli del Rosa gara ciclistica 500

Danza da.mi ordinario 500

Av a s ordinario 250

gruppo speleologico valses. mostra mineralogica 250

Volley Valsesia sport giovanile 1000

Aquila borgosesiana ordinario 250

Avis volontariato 500

Aism volontariato 250